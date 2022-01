Jojo Todynho com o noivo, Lucas Souza - Reprodução

Jojo Todynho com o noivo, Lucas SouzaReprodução

Publicado 28/01/2022 19:24 | Atualizado 28/01/2022 19:41

Rio - Gente como a gente! Jojo Todynho usou o Instagram Stories, nesta sexta-feira, para pedir dinheiro em forma de PIX como presente de casamento aos fãs, convidados e marcas parceiras. A cantora e apresentadora sobe ao altar, neste sábado, em cerimônia ao ar livre, no Rio de Janeiro, para se casar com o oficial do Exército Lucas Souza, de 21 anos.

fotogaleria

"Quero fazer um pedido aqui para vocês. Dá um presente para os noivos. Em vez de criticar, nos abençoe com um Pix. Vou ficar imensamente grata. No valor que Deus tocar no seu coração. Alô meus seguidores, fãs, podem mandar Pix. Mais amor e mais Pix", disse ela, que até divulgou a chave para receber o dinheiro das pessoas.



Jojo falou sobre o casamento nesta sexta-feira, um dia antes de se casar. "Em respeito aos meus fãs, pessoas que realmente torcem por mim, pela minha felicidade, vim contar para vocês que amanhã eu me caso, com uma pessoa muita especial, que cuida muito de mim, me ajuda muito. Que graças a Deus, que tem a profissão dele, não precisa de mim para p#$% nenhuma, é amor mesmo", disse.

"É amor mesmo"

Jojo também usou o Instagram Stories para falar sobre a relação com o noivo. "Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente parar usufruir do que você tem", disse a cantora.

Jojo Todynho revelou que a ideia de realizar a festa de casamento veio após contrair o vírus da covid-19. "Eu não ia fazer nada. Eu ia assinar e viajar, aí eu peguei covid. [...] Lucas quase morreu. Falou 'ai meu Deus, minhas economias da vida toda'", contou.

O casal anunciou o noivado em dezembro e a cantora aproveitou a véspera da união para rebater comentários que diziam acreditar que é cedo para os dois casarem. "Ninguém tem que achar nada. A vida é minha, eu que decido o que é cedo ou que é tarde para mim", rebateu.