Leo Stronda mostra antes e depois de seu corpo após sofrer acidente com botijão de gás - Reprodução/Instagram

Leo Stronda mostra antes e depois de seu corpo após sofrer acidente com botijão de gásReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 18:55

Rio - Leo Stronda usou suas redes sociais para compartilhar as mudanças que seu corpo sofreu por ficar afastado da academia após o acidente causado pela explosão de um botijão de gás . Nesta sexta-feira (28), o influenciador compartilhou detalhes do processo que viveu desde setembro do ano passado, quando teve mais de 30% de seu corpo queimado no acidente.