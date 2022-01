Gizelly Bicalho vai lançar o curso 'Sentinelas - Empoderando Mulheres' - Roberto Trumpas

Publicado 28/01/2022 16:49 | Atualizado 28/01/2022 16:54

Rio - Conhecida nacionalmente por sua participação no "BBB 20", Gizelly Bicalho acaba de lançar seu próprio reality show. Nesta quinta-feira (27), a apresentadora e advogada reuniu um elenco de estrelas na "Casa de Verão", confinando famosos como Pocah e Gleici Damasceno em uma mansão em Guarapari, no Espírito Santo. Em entrevista ao DIA, a ex-sister contou que o objetivo do programa é divulgar sua terra natal como destino turístico para quem procura praias de tirar o fôlego e vida noturna agitada.

"Quero valorizar o meu estado lindo. Vitória é a quarta melhor capital pra se viver no Brasil hoje e a segunda maior cidade. Só que ninguém sabe disso. Uma das maiores rendas per capita do Brasil e ninguém sabe, as pessoas não se interessam pelo turismo capixaba", comentou. Gizelly explica que a ideia para o reality surgiu após a reflexão sobre a situação do Espírito Santo.

"Várias pessoas falaram 'está muito em cima, vai dar errado' e eu falei 'eu pago tudo do meu bolso se der errado, mas eu vou trazer as pessoas pra cá. Porque a gente tem um verão que é festa durante todo o janeiro, com muita gente bonita, gente legal", descreveu a influenciadora.

Pocah, Yarley, Gleici Damasceno, Pablo Sales, Ronan, Gabi Prado, Louise Estaniek, Lucas Dantas Vrau, Cinthia Cruz, Julia Alvarenga, Carol Marchezi, Caio Afiune, Waleria Mota e Thalles Gripp, namorado de Gizelly, são as celebridades que ficarão confinadas até segunda-feira no programa que pretende entregar muita diversão para os participantes e para quem assiste.

Os ex-BBBs Marcela McGowan, Ivy Moraes, Bil Araújo e Arthur Picoli também chegaram a ser convidados para o reality, mas não puderam participar por conflitos de agenda. Com presença confirmada de outros ex-participantes da atração da TV Globo, Gizelly brincou ao descrever as principais diferenças entre o "Casa de Verão" e o "Big Brother Brasil": "Você não vai se estressar. A bebida não é limitada. Você não vai pro paredão. E todo mundo pode ser amigo de todo mundo, não precisa brigar. Não vai ter treta. É pra ser só alegria". "Não é um reality pra brigar, é pra se divertir", completa.

Com quatro dias de muita festa, o "Casa de Verão" será transmitido através das redes sociais com vídeos da farra sendo publicados no canal de Gizelly no Youtube. A advogada já aproveitou para adiantar que tem interesse em realizar uma edição do programa com seus fãs, mas ainda estuda opções para acomodar um grupo maior de pessoas e de forma "democrática".

*Josué Santos é estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.