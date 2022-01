Carol Biazin - Reprodução/Instagram

Carol BiazinReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 17:36 | Atualizado 28/01/2022 17:37

Rio - A cantora Carol Biazin lançou, nesta quinta-feira, o single "Garota Infernal", que fala sobre a história de um relacionamento aberto. Trazendo uma mistura de trap e pop, a namorada de DAY ainda disponibilizou videoclipe quente e sexy no YouTube, onde se encontra entre os mais vistos desta sexta-feira.

fotogaleria

A canção é uma composição da própria ruiva e tem produção de Los Brasileiros, coletivo responsável por sucessos de Anitta, Ludmilla e Vitão. “Diferente de outras tantas que já lancei, essa canção não é autobiográfica. Na verdade, essa canção era para ser abertura de um importante reality show de ‘pegação’, mas acabei me apaixonando pela canção e resolvi lançar”.

Influenciada por nomes como DOJA Cat & Nathy Peluso, Carol conta que “Garota Infernal” é o single ponto de partida para começar explorar suas intenções vocais, novas sonoridades e mostrar seu lado mais sexy. “Já faz um tempo que quero explorar extensões vocais em minhas músicas, mostrar meu lado mais sexy e confiante. Aproveitei também para explorar novas sonoridades e misturar o trap com pop. Me senti muito confortável em fazer isso a partir deste single”.

O clipe dirigido por Mlk Brutal – que já trabalhou com nomes como Marina Sena & Luísa Sonza - traz Biazin em uma faceta provocante e dona de si. Com uma linguagem Tik Tok, o vídeo traz a diva provocando várias personagens após serem enfeitiçadas por um chá alucinógeno em meio a ambientes psicodélicos. Beijo na boca é o que não falta na produção que contou com ajuda da ruiva em sua roteirização.

“Esse é de longe um dos clipes que eu mais gosto. Tive a oportunidade de auxiliar na criação do roteiro e traz elementos visuais e um lado mais ‘autoconfiante’ que queria explorar faz tempo. Espero que meus fãs curtam tanto quanto eu”, comenta Carol.