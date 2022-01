Nego do Borel durante participação no reality 'A Fazenda 13' - Reprodução/Record

Publicado 28/01/2022 18:31 | Atualizado 28/01/2022 19:46

Rio - Uma mansão do cantor Nego do Borel no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, pode ser alvo de penhora por dívidas de IPTU não pagas pelo cantor. Segundo decisão da Justiça do Rio, o cantor tem até cinco dias para quitar uma dívida de 27 mil do imposto, caso contrário o imóvel será arrestado e passará por avaliação para venda.

O valor da dívida de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel do cantor é referente aos anos de 2017, 2018 e 2020. Pela decisão, ele vem sendo procurado, sem sucesso, por oficiais de Justiça.

De acordo com a sentença da juíza, Katia Cristina Nascentes, da 12ª Vara de Fazenda Pública, uma oficial será encaminhada ao imóvel uma última vez para tentar encontrar o artista. Apesar da situação, Nego ainda pode reverter a penhora se efetuar o pagamento do debito em cinco dias úteis.

"Caso o oficial de justiça avaliador, no cumprimento do arresto, encontre o devedor deverá proceder à sua citação, ou a quem de direito o represente para que, pague em cinco dias, a dívida com os acréscimos legais até o seu efetivo pagamento ou garanta a execução, sob pena de penhora do imóvel e posterior alienação em hasta pública. Neste caso, deverá constar da certidão do oficial de justiça avaliador que deixou de efetuar o arresto do imóvel, visto que encontrou o devedor quando compareceu ao local para a prática do ato de constrição, tendo procedido à sua citação", determinou a magistrada.