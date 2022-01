Daiana Garbin prestou apoio ao marido, Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 30/01/2022 11:12

Rio - Tiago Leifert e sua esposa, Daiana Garbin, receberam inúmeras mensagens de apoio após revelarem que a filha do casal, Lua, está com câncer nos olhos . Em vídeo publicado no Instagram, os jornalistas explicam que a criança de um ano desenvolveu um retinoblastoma, tipo raro de câncer que afeta as células da retina. "Foi isso que me tirou do 'The Voice' e agora a gente tá começando a se organizar, trabalhar, tentando viver de novo. Estamos tentando ficar bem", declarou o apresentador.