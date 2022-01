Jojo Todynho e marido perdem voo para a lua de mel - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2022 10:14 | Atualizado 30/01/2022 11:35

Rio - Jojo Todynho e seu esposo, Lucas Souza, já iniciaram sua lua de mel enfrentando um perrengue. Após selar a união neste sábado (29) , o casal não escondeu a frustração enquanto a funkeira usava os Stories do Instagram para contar que perdeu o voo para o destino em que pretendem curtir os primeiros dias como recém-casados.

Na sequência de vídeos compartilhados por Jojo, os dois aparecem sentados em um banco no aeroporto vazio, visivelmente cansados após a farra da última noite. "Bom dia!", diz a artista, que logo é interrompida pelo marido: "Bom dia pra quem?", questiona Lucas, fazendo a amada rir.

"Rindo com respeito. A gente está de frente ao portão. Perdemos o voo", contou a apresentadora. Ainda sem acreditar na situação, Jojo criticou o estabelecimento ao dar detalhes sobre o contratempo: "Já não basta ter entrado nessa porr* desse aeroporto que é horrível. É grande para caralh* e ninguém te dá uma informação e você anda e vai... Segue. E aí, simplesmente, perdi o voo", desabafa.

A ex-A Fazenda ainda fez questão de lembrar que torceu o joelho durante a festa de casamento e disparou: "Parece até piada". "Começamos a lua de mel bem", ironiza Lucas. Pouco tempo depois, a cantora voltou aos Stories já em clima descontraído, enquanto o esposo a empurrava em uma cadeira de rodas pelo aeroporto, indo em direção à bilheteria para solucionar o problema que enfrentaram.

Jojo Todynho e o oficial do Exército Lucas Souza se casaram na tarde do último sábado, em um sítio na Zona Oeste do Rio. Entre os convidados para a cerimônia, estavam amigos, parentes e alguns famosos como Fabiana Karla, David Brazil e Danilo Faro. Silvania, a mãe de Ludmilla, também se juntou a outros nomes como Raissa Barbosa, Mariano e Jakelyne Oliveira para prestigiar a noiva.