Jojo Todynho se casa no Rio - AgNews

Jojo Todynho se casa no RioAgNews

Publicado 29/01/2022 15:54 | Atualizado 29/01/2022 17:53

Ela disse "sim"! Jojo Todynho se casou com Lucas Souza, na tarde desde sábado, em um sítio localizado na Zona Oeste do Rio. Após cinco meses de relacionamento, o dois oficializaram a união numa cerimônia para pessoas próximas ao casal, com muita natureza ao redor. A cantora e apresentadora optou pelo tradicional vestido branco, com direito à véu e grinalda e caminhou sozinha até o altar.

fotogaleria

Visivelmente emocionada, a cantora e apresentadora foi em direção ao noivo, Lucas Souza, que a recepcionou com um beijo. Alguns dos momentos mais emocionantes da união foram compartilhado nas redes sociais de Jojo. Lucas, que é oficial do Exército, usou uma farda para o grande momento. Ao final, ele ainda deu um beijo na testa da cantora, sinônimo de respeito e de carinho.

Entre os convidados, parentes amigos e famosos. A atriz Fabiana Karla se emocionou durante a cerimônia e não segurou as lágrimas. Além dela, Silvana, mãe da cantora Ludmilla, David Brazil, Tati Zatto, Raissa Barbosa, Luane Dias, Mariano e Jakelyne Oliveira e Danilo Faro também marcaram presença do casório.



Nos votos, Jojo falou sobre o o envolvimento dos dois, além de planos para o futuro ao lado do maridão. Durante a manhã, a artista já estava no local se preparando para o seu grande dia e conferiu a decoração do casamento, com direito a bolo de três andares e docinhos banhados a ouro.