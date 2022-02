Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta - reprodução do instagram

Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Pretareprodução do instagram

Publicado 15/02/2022 20:20

Rio - Cantora do Calcinha Preta, Paulinha Abelha está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Aracaju (SE) após ser diagnosticada com problemas renais. Segundo o boletim médico postado no perfil oficial da integrante do grupo de forró, o estado de saúde dela é considerado estável.

"O hospital informa que Paula De Menezes Nascimento Leca Viana encontra-se internada

na Unidade De Terapia Intensiva, hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção. Realizando exames para melhor elucidação do quadro. No momento o quadro é considerável estável", informa a unidade de saúde.







Marido de Paulinha, Clevinho Santos explicou que ela foi ao hospital após passar três dias com muitos enjoos e tontura. Através de vídeos publicados no Instagram Stories, ele ainda negou que a amada esteja em estado grave. "A Paulinha não está em estado grave nenhum. Eu estou aparecendo pouco aqui porque tenho que resolver as coisas. Graças a Deus, a Paulinha está bem melhor. Ela está se recuperando, e eu estou conversando com os médicos todos os dias. Ela só precisa de mais alguns dias para ainda se recuperar mais um pouco”, comentou.

O influencer também criticou as informações falsas que tem sido divulgadas em relação ao estado de saúde da cantora. “Parem de postar coisas da Paulinha que não estão acontecendo. Ela não está em estado grave nenhum. Às vezes, quando falam em UTI, muita gente acha que a pessoa está perto de morrer. Não é isso. Para quem não sabe, na UTI a pessoa é mais bem assistida. A Paulinha conversa, fica comigo. Ela precisa de um repouso maior”.