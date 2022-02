Xuxa - fotos: reprodução

Publicado 15/02/2022 17:29

Rio - Xuxa Meneghel desabafou no Instagram, nesta terça-feira, após seu cruzeiro ser adiado para o ano que vem, devido a nova onda de casos de Covid-19. O 'Navio da Xuxa', que teria a participação dos cantores Lulu Santos, Ludmilla e Claudia Leitte, foi remarcado para as datas de 24 a 27 de março de 2023.



“Tô muito triste com tudo isso. Me vejo de mãos atadas e impotente. Tem jogo de futebol que está ok e outros eventos, mas navios não. Espero com todo coração a compreensão de todos, pois pra mim é simplesmente triste. Neste momento não deveríamos ter navios, nem jogos, cultos, etc. Mais decisões como essa deveriam ser tomadas. Nos vemos em um ano e um mês”, escreveu ela.

Comunicado oficial

A empresa responsável pelo cruzeiro emitiu um comunicado sobre o adiamento. “É nosso desejo que nosso público esteja seguro e tenha saúde para celebrar não apenas um, mas muitos aniversários. Diante disso, em respeito máximo a vocês, tendo em vista o momento atual da pandemia de covid-19 que o Brasil está passando, nos vemos forçados a adiar a realização deste sonho - não para uma data qualquer, mas para a celebração do aniversário de 60 dias da Xuxa”, dizia a nota. "Todas as cabines adquiridas estão automaticamente transferidas para as datas de 24 a 27 de março de 2023, mantendo a mesma categoria de cabines sem alteração de valores", informou.