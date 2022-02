Rainer Cadete coloca o bumbum pra jogo em dia de piscina - reproducao instagram

Publicado 15/02/2022 16:56 | Atualizado 15/02/2022 17:03

Rio - Rainer Cadete, 34 anos, admitiu ser pansexual. O ator abriu sua intimidade em um quadro chamado "24 curiosidades" no canal "Põe na Roda", no Youtube.

"Sexualidade para mim é sobre isso: fluidez. É uma coisa muito mais líquida, que vai fluindo e tomando formas, do que algo sólido, que a gente encaixa numa gaveta ou pendura num quadro", começou ele.

"A minha vivência me mostrou que eu sou capaz de amar, independente do sexo, do gênero. Quando eu falo que a minha sexualidade é fluida, é porque ela pode fluir", finalizou.

Rainer contou que decidiu falar sobre sua sexualidade por conta do personagem Visky, de "Verdades Secretas 2". "Resolvi falar agora, nesses últimos meses, sobre minha sexualidade fluida, muito impulsionado pelo personagem Visky que me ensina muito sobre a liberdade de ser o que é e a potência de ser o que é. Achei que era um momento importante e bacana a falar sobre o assunto", falou ele.

O ator afirma que não coloca sua sexualidade em caixa, porém pode dizer é pansexual. A pansexualidade é quando uma pessoa se sente atraída por todas as identidades gênero.