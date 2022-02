Giulia Be está namorando Conor Kennedy - Reprodução

Giulia Be está namorando Conor KennedyReprodução

Publicado 15/02/2022 12:28

Rio - A cantora Giulia Be, de 22 anos, assumiu nesta segunda-feira estar namorando com Conor Kennedy, ex-namorado de Taylor Swift e sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. A artista postou, no Instagram, uma série de fotos misteriosas com o rapaz para comemorar o Dia dos Namorados estrangeiro.

fotogaleria

Taylor Swift e Conor Kennedy tiveram um rápido envolvimento em 2012. Segundo os fãs, as músicas "Begin Again" e "Starlight" seriam para ele. Na época, Taylor Swift chegou a ser criticada por conta da idade do namorado. Ela tinha 22 anos e ele 18.

Em setembro do ano passado, Giulia Be foi vista aos beijos com o ator Rômulo Arantes Neto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.