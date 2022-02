MC Loma - Reprodução Internet

Publicado 15/02/2022 13:28 | Atualizado 15/02/2022 15:14

Rio - MC Loma, de 19 anos, animou seus seguidores nas redes sociais, na noite desta segunda-feira, ao pedir através do Twitter sugestões para realização do chá revelação do seu primeiro filho. A influenciadora ainda brincou sobre possíveis nomes para o bebê, que não teve o sexo revelado até o momento.

"Gente, me deem ideias de chá revelação", começou ela. "Acho muito justo para o descobrimento de Cebruthius ou Alexa no chá revelação eu fazer VENDADA A MAKE NEON com a cor do sexo NAS MENINAS, o que acham?", brincou Loma, fazendo referência ao videoclipe de uma de suas músicas.