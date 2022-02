João Guilherme Silva e Schynaider Moura curtem o Dia dos Namorados estrangeiro em passeio de barco - Reprodução Internet

João Guilherme Silva e Schynaider Moura curtem o Dia dos Namorados estrangeiro em passeio de barcoReprodução Internet

Publicado 15/02/2022 10:59

Rio - Schynaider Moura, de 34 anos, namorada de João Guilherme Silva, de 18, filho do apresentador Faustão, postou no Instagram um vídeo em que aparece de rostinho colado com o namorado durante um passeio de barco nesta segunda-feira, data em que foi comemorado o Dia dos Namorados no exterior.

"My Valetine's Day (Meu Dia dos Namorados, em tradução livre)", escreveu Schynaider na legenda do vídeo. João Guilherme completou 18 anos no dia 2 de fevereiro. A modelo e o filho do apresentador começaram a namorar quando ele ainda tinha 17. Em sua festa de aniversário, ele recebeu amigos e familiares no triplex de sua família, no Jardim Europa, em São Paulo.