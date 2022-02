Luan Santana e a namorada, Izabela Cunha - reprodução do instagram

Publicado 14/02/2022 21:30

Rio - Luan Santana publicou alguns cliques bem sensuais ao lado da namorada, Isabela Cunha, no Instagram, nesta segunda-feira. Nas imagens, feitas por Gabriel Wickbold, o cantor aparece sem camisa e a modelo de topless. "Happy Valentine's Day" (Feliz Dia dos Namorados), escreveu o sertanejo na legenda da publicação.

O casal recebeu vários elogios dos internautas. "Gente, que surra de beleza", comentou um. "Casal maravilhoso", disse outro. "Estão simplesmente maravilhosos nessas fotos", opinou um terceiro.

Luan assumiu o romance com Izabella em novembro do ano passado. Vale lembrar que esse é o primeiro namoro público de do cantor desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro de 2020. Os dois ficaram juntos por 12 anos.