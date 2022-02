Laura Neiva e Chay Suede - Lucas Ramos / Ag. News

Laura Neiva e Chay SuedeLucas Ramos / Ag. News

Publicado 15/02/2022 11:45

Rio - Chay Suede prestigiou o lançamento do filme "A Jaula", em um shopping de São Paulo, na noite desta segunda-feira. O ator, que é uma das estrelas do longa, estava acompanhado pela mulher, Laura Neiva, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

No longa, Chay Suede vive um ladrão que se envolve em um jogo de gato e rato com um médico rico, vivido por Alexandre Nero, ao tentar roubar o carro dele. Famosos como Mano Brown, Astrid Fontenelle, Pitty, Eduardo Suplicy, Alexandre Nero, entre outros, também prestigiaram o evento.