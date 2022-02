Inês Brasil - reprodução do instagram

Publicado 15/02/2022 19:50 | Atualizado 15/02/2022 19:57

Rio - A expulsão de Maria do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, deu o que falar nesta terça-feira. No entanto, os internautas logo cotaram uma nova participante para a 'vaga'. Trata-se de Inês Brasil. Os usuários do Twitter pediram para Boninho deixar a cantora do hit 'Undererê' entrar no reality show.

"Já que a Maria foi expulsa, poderiam colocar a Inês Brasil no lugar dela", disse um. "Boninho, já que você já avacalhou e enfiou dois participantes um mês depois, enfia logo a Inês Brasil pro bem dessa edição, no lugar da Maria", pediu outro. "Maria foi expulsa e esse seria o momento do Boninho colocar a Inês Brasil no lugar dela para tentar salvar a edição", opinou um terceiro.

A TV Globo, no entanto, já informou que Maria não será substituída. "Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída".

Confira o pedido dos internautas para a entrada de Inês no 'BBB 22':

