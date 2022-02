Tiago Abravanel - reprodução da TV Globo

Tiago Abravanelreprodução da TV Globo

Publicado 15/02/2022 15:50 | Atualizado 15/02/2022 15:52

Rio - A expulsão de Maria , do 'Big Brother Brasil 22', nesta terça-feira, tem dado o que falar entre participantes do reality. No quarto Lollipop, Brunna Gonçalves, Arthur Aguiar, Eliezer, Eslovênia, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel repercutiram o comportamento da atriz e cantora no Jogo da Discórdia. Ela teve uma atitude agressiva e acabou batendo com o balde na cabeça de Natália.

“A atitude foi agressiva, ela foi jogar a água com agressividade, e ela tem consciência disso. Só que ela não mediu a agressividade e o balde encostando”, refletiu o ator. Ao separar os objeto de Maria, a dançarina confessou. "É uma sensação horrível!". O neto de Silvio Santos voltou a opinar. "Eu estou tão chocado, estou tão em choque, que eu não consegui nem pensar que ela não está aqui". "A expulsão de uma participante, que nem pode se despedir", refletiu Linn.

Douglas também lamentou a desclassificação de Maria. "Uma pena pela Maria, mas aqui as atitudes pesam. Tenho certeza de que a Maria está arrependida... Vocês ouviram o barulho (do balde). Eu falei, 'Car***'. Pediu desculpa só depois que a Nat falou. Não foi na hora do ato", disse o ator. "O Eli foi o único que ontem cantou pedra, que falou que ela seria expulsa. Ele disse: 'Tem que ser realista com o que aconteceu. Ela pode ter a atitude vista com outros olhos e ser expulsa", comentou Pedro Scooby.

Vinicius foi às lágrimas com a expulsão da amiga e recebeu o carinho de Natália. "Não quero ver você assim mal", afirmou a designer de unhas. "Não foi sua culpa, não. Você não teve culpa, não", disparou o Bacharel em Direito. "Não quero você mal assim", insistiu a sister. Os dois se abraçam. "Quero que você fique bem. Eu sei que ela vai ser muito acolhida lá fora, sei que a gente vai ter oportunidade de conversar depois", completou Natália.

Expusão

A participante Maria, de 21 anos, foi expulsa do "BBB 22" na tarde desta terça-feira. A atriz teve uma atitude agressiva durante o jogo da discórdia, na noite de segunda, e acabou batendo com o balde na cabeça de Natália, de 22 anos. O assunto movimentou a internet e foi comentado pelos telespectadores e personalidades da mídia. Durante a madrugada, internautas fizeram pressão no Twitter para que Maria fosse desclassificada. Eles chegaram a lançar a hashtag #MariaExpulsa e pediram a eliminação da artista.



Não será substituída

Em comunicado oficial, a TV Globo informou que Maria não será substituída. "Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída". A nota informou ainda que o paredão desta noite, entre Arthur Aguiar, Bárbara Heck e Natália Deodato está mantido.