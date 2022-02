Bárbara descobre que está eliminada do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 16/02/2022 08:49

Rio - Bárbara Heck foi a quarta eliminada do "BBB 22" no paredão da noite desta terça-feira. A gaúcha recebeu 86,02% dos votos contra 9,03% de Natália Deodato, e 4,95% de Arthur Aguiar.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt confundiu os brothers afirmando que nem sempre alguém volta do paredão porque está forte com o público. "Caiu no paredão tudo pode acontecer. Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável pra você e isso pode acontecer em qualquer momento. Até no primeiro paredão", disse o apresentador, antes de anunciar a eliminação de Bárbara.Eslovênia, Laís, Brunna Gonçalves e Jade Picon choraram muito com a eliminação da amiga. "Fortaleçam as alianças de vocês. Está tudo bem. Eu vou ficar bem. Eu vou falar com a Maria hoje. Está tudo bem. [...] Arrasem aqui. Eu vou ficar cuidando de vocês", disse Bárbara.Antes de deixar a casa, Bárbara pediu aos brothers para não cantarem. "Nada de me cantar aqui agora! Pelo amor de Deus, que pelo menos na minha saída eu não quero ser chacota, não!", brincou, fazendo uma referência a música "A Gente Não Vai Errar", de Thiaguinho.Os confinados, então, pediram para cantar "o hino". E, com a permissão da eliminada, eles cantaram o hino de Novo Hamburgo, cidade natal de Bárbara.