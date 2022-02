Jade Picon - Reprodução

Publicado 15/02/2022 22:00 | Atualizado 15/02/2022 22:03

Rio - Jade Picon compartilhou um pouco mais de sua intimidade após esquecer o microfone ligado enquanto usava o banheiro do quarto do líder, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta terça-feira. A digital influencer estava conversando com Bárbara quando um som de 'pum' roubou a cena. Os internautas acreditam que a flatulência era da empresária, que até soltou um gemido de alívio no 'reservado'.

Não demorou muito para os usuários do Twitter fazerem piada da situação. Confira!

Acabei de descobrir que a jade picon faz cocô e solta pum — Ana Laura Urbano (@analauraurbano_) February 15, 2022