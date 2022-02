Bárbara aconselha Jade Picon - reprodução da TV Globo

Publicado 15/02/2022 19:09

Rio - Bárbara resolveu abrir o olho de Jade Picon nesta terça-feira. Durante uma conversa com a líder da semana e Larissa, na academia do 'Big Brother Brasil 22', a gaúcha disse que, se for eliminada, a digital influencer deve mudar o 'alvo' na votação. Vale lembrar que a loira disputa a permanência na casa com Arthur Aguiar e Natália.

Tudo começou quando Larissa lembrou uma conversa que Jade teve com Arthur na casa. "Eu sou educada. Passei por ele hoje, dei um sorrisinho", disse a digital influencer. Em seguida, a pernambucana opinou: "Depois de tudo o que aconteceu, eu acredito que, pra dizer 'agora a gente vai ser aliado', não. Mas pelo menos que um e o outro saia um pouco do foco dos dois".

Bárbara, então, aconselhou Jade: “Tem que ter em mente. Eu saindo hoje, é tirar o Arthur de foco. Muda o foco. Eu saindo hoje, é uma resposta. A gente tá junta já há 2 semanas, eu estou representado nosso lado aqui. Ele ficando de novo aqui e eu saindo, eu acho que é uma resposta, sim".