Última imagem de Maria no ’BBB 22’: Atriz entra no Confessionário e descobre que está expulsa do reality show - Reprodução

Última imagem de Maria no ’BBB 22’: Atriz entra no Confessionário e descobre que está expulsa do reality showReprodução

Publicado 15/02/2022 13:00 | Atualizado 15/02/2022 13:32

Rio - A participante Maria, de 21 anos, foi expulsa do "BBB 22" na tarde desta terça-feira. A atriz teve uma atitude agressiva durante o jogo da discórdia, na noite de segunda, e acabou batendo com o balde na cabeça de Natália, de 22. Durante a madrugada, internautas fizeram pressão no Twitter, lançaram a hashtag #MariaExpulsa e pediram a eliminação da artista.

fotogaleria

Por volta das 12h50 desta terça, Maria foi chamada ao Confessionário pela produção. Pouco tempo depois, a voz de uma pessoa da equipe do reality show pediu aos outros participantes para colocarem as coisas de Maria no Confessionário. Natália, que estava na cozinha da Xepa conversando com Gustavo e Lucas, ficou muito abalada. "Eu estou muito mal", disse na ocasião.

Enquanto chorava, ela foi consolada por Jessilane, Eliezer, Bárbara e Laís. "Você não tem culpa", disseram os brothers. "Gente, eu não falei nada no Raio-X", disse Natália, querendo ressaltar que não pediu a eliminação de Maria. "Mesmo que você quisesse falar, era um direito seu", respondeu Bárbara. "Mas eu não falei", continuou Natália. O restante dos participantes ficou em choque. O assunto repercutiu entre eles durante toda a tarde.

Relembre o caso

Maria bateu com o balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia desta segunda-feira. Na dinâmica, um participante deveria acusar outro de algo. O restante do grupo deveria julgar se a acusação era válida ou não. Quem perdesse, levaria um balde de água na cabeça. Foi neste momento em que Maria foi acusada de agredir Natália pelos telespectadores.

A sister levantou o balde com toda força e bateu na cabeça da manicure. Rapidamente, Natália disse: "Só não pode bater o balde na cabeça, né?". Maria, então, pediu desculpas. Ela ainda tentou continuar a dinâmica, mas foi interrompida pelo apresentador Tadeu Schmidt. "Não, aguarde um pouquinho que a gente vai fazer um intervalo", disse.

Na volta do comercial, Tadeu perguntou se Natália estava se sentindo bem. Ela disse que sentiu agressividade no gesto de Maria, mas que estava tudo bem. Os internautas se mostraram indignados com a atitude de Maria e pediram a expulsão da atriz. Esta é a segunda vez em que ela se descontrola em um jogo da discórdia. Na dinâmica da semana passada, ela deu um empurrão na cabeça de Arthur Aguiar.

Reincidente

Maria conversou com Vyni depois da dinâmica do jogo da discórdia e relembrou o momento em que bateu com o balde na cabeça de Natália, na noite desta segunda-feira. "É a segunda vez que eu sou agressiva com alguém aqui dentro", disse a atriz, que deu um empurrão na cabeça de Arthur Aguiar na dinâmica da semana passada.

"Ela [Natália] me deixou com muito ódio. Eu não raciocinei na hora que eu fiz, sabe? Segunda vez que eu sou agressiva, com o Arthur foi a mesma coisa, ele me emp*teceu e eu fiz assim na cara dele. Não gostei da minha atitude. Já pedi desculpas e vou pedir de novo", afirmou.

"Mas o balde foi sem querer?", perguntou Vyni. "Foi totalmente sem querer. Na hora eu peguei o negócio de qualquer jeito, com raiva e, tipo, não foi maneiro. Segunda vez que eu fui agressiva, não gostei disso. Realmente, foi sem querer, eu não ia jogar o balde na cabeça dela", disse Maria.

"Mas realmente deu pra perceber que foi sem querer, nem deu pra ver se bateu ou não", respondeu Vyni. "Que bom, porque eu nem lembro direito", finalizou Maria.

Pedido de desculpas

Ainda na noite de segunda, Maria foi até o quarto Grunge pedir desculpas para a colega de confinamento. Depois de se aproximar de Natália e relembrar o ocorrido, Maria disse: "Eu não lembro como eu peguei (o balde)", disse.

Douglas Silva, que estava no quarto, explicou exatamente como Maria fez. "Você pegou e fez assim [gesticulou]: 'Vou virar a água'. Aí acabou batendo na cabeça, falei: 'Ixi'. Fiquei com medo", afirmou o ator.

"Eu também fiquei com medo... Na hora pedi desculpas, f***, f***", rebateu a atriz. Natália não disse nada e apenas balançou a cabeça sinalizando que aceitava as desculpas.