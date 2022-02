Boninho faz comentário sobre o Big Fone, mas apaga post - Reprodução

Boninho faz comentário sobre o Big Fone, mas apaga postReprodução

Publicado 16/02/2022 09:35

Rio - Parece que os brothers vão se surpreender com uma ligação esta semana. O diretor Boninho revelou no Instagram que o Big Fone deve tocar em breve no "BBB 22".

fotogaleria

Ele anunciou a novidade no Instagram, em resposta ao comentário de uma seguidora. No entanto, Boninho parece ter se arrependido e apagou a postagem logo em seguida. "Big Fone essa semana", disse uma pessoa. "Boa! Tá na hora", respondeu o diretor do reality show.