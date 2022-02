Jade Picon e Laís - Globo

Publicado 16/02/2022 20:26

São Paulo - Jade Picon e Laís se reuniram no quarto do Líder nesta quarta-feira (16) para analisar o jogo no “BBB 22”. Enquanto discutiam diferentes estratégias, a médica pediu para a colega “fazer a cabeça” de Paulo André, mas a sister se opôs à sugestão.



O papo aconteceu enquanto a dupla apontava para os avatares de Douglas, Gustavo e Arthur Aguiar, afirmando que eles poderiam votar em Brunna ou Vinicius. "Você tem que ser capaz de fazer a cabeça dele. Eu ajudo a Eslô com esse [Lucas] e vou tentar fazer a cabeça desse [Gustavo]", disse Laís.



A influenciadora discordou logo em seguida: "Não ‘fazer cabeça’, isso é manipulação. Estamos aqui para compartilhar ideias e escolher a melhor. Acontece que a nossa ideia é muito boa. Eu não quero ultrapassar um limite com o PA porque aí dou o direito dele fazer isso comigo".

“Mas você é mais inteligente e não vai na dele", rebateu Laís, ao passo que a sister respondeu: "Mas a gente vai levando conforme for, porque não quero ter dor de cabeça aqui dentro com isso de misturar coisa com outra coisa. Porque vou também observar a postura dele".