Natália flagra Gustavo fazendo número 2 no ’BBB 22’Reprodução Internet

Publicado 16/02/2022 18:19

Rio - Após flagra Arthur Aguiar em momento íntimo no banheiro. Foi a vez de Natália se deparar com ex-morador da casa de vidro Gustavo usando o reservado. A sister ficou com muita vergonha e pediu perdão ao advogado.

"Você me perdoa? Fiquei morrendo de vergonha", disse a sister.

"Ah, Nat, para com isso! Te perdoar porque você me viu cagando? Foi a primeira, mas espero que não seja a última", disse Gustavo em um tom de brincadeira.