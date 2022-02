Laís no quarto lollipop - Reprodução/Globoplay

Laís no quarto lollipopReprodução/Globoplay

Publicado 16/02/2022 16:43 | Atualizado 16/02/2022 17:02

Rio - A eliminação de Bárbara na última terça-feira despertou Laís para o jogo. A médica resolveu mirar nos homens do grupo camarote e acabou cometendo uma gafe que viralizou entre os internautas. Após notar que Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Paulo André estavam na academia, a sister contou no quarto lollipop que os rapazes estavam criando estratégias para o jogo.

"Queria dizer que enquanto nós estamos aqui no quartinho, o grupinho está na academia já metralhando. Eles vão metralhar de lá e eu de cá", contou a médica. Em seguida, um corte de câmera mostrou que os rapazes estavam apenas cantando na academia. Os internautas repercutiram a sequência do vídeo e elogiaram os responsáveis por operar as câmeras do programa.