Publicado 16/02/2022 11:38 | Atualizado 16/02/2022 12:08

Rio - Eliminada do "BBB 22" na noite de terça-feira, Bárbara Heck tomou café da manhã com Fabrício Battaglini e Talitha Morete no "Mais Você" desta quarta. No bate-papo, a gaúcha falou sobre sua saída do reality show e disse que Jade Picon não tem motivos para se sentir culpada.

"Não tem que sentir culpa mesmo, foi consequência do jogo", disse Bárbara, que se irritou ao saber que o público achou que ela e Laís influenciaram Jade a votar em Arthur. "Eu acho uma piada isso, não sei que programa as pessoas estão assistindo. Se fosse escolher uma pessoa para ir para o paredão, jamais seria o Arthur", disparou.

"O primeiro paredão partiu da Jade totalmente. Ela se sentiu usada pelo Arthur. Eu nem vi essa cena, ela compartilhou. Como eu já tinha vivido uma coisa parecida eu pensei que poderia ser. Ela falou que sonhou com isso, que é sensitiva e que depois que ele voltou do paredão ela continuou pensando nisso. No lugar dela não teria indicado o Arthur de novo, ainda mais depois do discurso do Tadeu (Schmidt) deixando bem claro que ele passou longe de sair do primeiro paredão", explicou.

Bárbara também lamentou algumas atitudes de Jade. "Ela estava ciente de que se houvesse contragolpe eu poderia ir para o paredão. A gente foi para o quarto do líder e ela falou 'vamos comemorar'. Eu falei 'comemorar? eu estou no paredão'", relembrou a modelo, ressaltando a insensibilidade da amiga com sua situação.

Ela também reclamou de não ter sido chamada para o cinema do líder. "Eu já falei para ela parar de priorizar pessoas que não a colocam nem no top 10", disse. A modelo contou que apesar de tudo pretende continuar a amizade com Jade fora do reality show e revelou que aconselhou a influenciadora e Laís a tirarem o foco de Natália. "Espero que elas acatem meus recados porque pelo jeito era isso mesmo", analisou.

Em uma dinâmica, Bárbara escolheu colegas para receberem o título de "planta" ou "jogador". Para ela, Lucas é planta. "A gente não tinha muitas trocas no jogo. Ele é um menino muito bom, inteligente, mas era mais na dele, mais cuidadoso, ainda mais depois que se envolveu com a Eslô", disse.

Já Arthur ela considera jogador. "Ele joga com inteligência mesmo ele estando sozinho, porque os amigos dele são difíceis de comprarem a combinação de votos e [a estratégia] de se proteger. Mesmo sozinho ele faz um bom trabalho para se defender do paredão".

Bárbara torce por Laís, mas acredita que Arthur vencerá o programa. "Lógico que minha torcida é pra Laís, que é minha aliada, mas acho difícil pelo o que estou vendo".