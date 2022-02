Tiago Abravanel fica tenso com queridômetro. - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2022 18:28

Tiago Abravanel não gostou da mudança de comportamento dos brothers com o 'Queridômetro' no 'BBB 22'. Após ouvir de Pedro Scooby que o quadro estava "colorido", o ator se surpreendeu com os emojis que recebeu dos companheiros de confinamento. "Uma cobra, um vômito, uma banana e dois corações partidos", disse.

“Tiago não vai dormir hoje, hein! Começou o game!”, brincou Pedro Scooby. "É sobre isso", diz o artista. Arthur Aguiar então diz que isso é bom para o reality. "Já tem seis opções de voto agora", disse e é respondido pelo neto de Silvio Santos: "que eu não sei quem são, né?”.

"Para mim está faltando coração partido. Ninguém nunca me deu. O resto, tudo eu já recebi", brincou Arthur. Tiago então se pergunta o porquê de ter recebido tantos emojis diferentes. "Mas ontem eu devo ter feito alguma coisa "babado" né?", disse.

Arthur então explica: "acho que é um acúmulo e a galera resolveu largar entendeu?". "Então as pessoas são equivocadas com elas mesmas, estão guardando um negócio há dias, aí vem uma pessoa e movimenta o jogo aí todo mundo resolve falar?!", comenta Tiago.