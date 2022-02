Larissa e Jade Picon - Reprodução/Globoplay

Publicado 16/02/2022 19:14

Rio - Durante conversa no quarto lollipop, Larissa deu sua opinião sobre a rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar dentro do "BBB22". A participante vinda da casa de vidro afirmou que o público deve está comparando os dois camarotes com Manu Gavassi e Felipe Prior do "BBB 20".

fotogaleria "Naquela edição, o foco foi Manu e Prior. Teve aquele paredão entre Manu e Prior, e foi um paredão muito fod*, histórico! E aí veio na minha cabeça: Seria Jade e Arthur aqui dentro". disse a sister. "Já imaginasse se fosse Jade e Arthur, e outra pessoa coadjuvante. Ia ser a mesma situação de Manu e Prior lá fora", acrescentou.

Jade foi cautelosa e temeu encarar a berlinda. "Mas vamos esperar um pouquinho? Eu não quero ir para o paredão agora.. A gente não sabe como tá o Brasil lá fora", respondeu. "Gata, como? O Brasil também está com você, só que você ainda não entendeu isso. Você é uma jogadora muito forte lá fora", garantiu Larissa. "Eu sei, mas se o Brasil tivesse comigo ele [Arthur] teria saído ontem", pontuou Jade.

Rivalidade Arthur Aguiar x Jade Picon

As desavenças entre os integrantes do camarote do "BBB 22" começaram após a influenciadora indicar o ator ao paredão. Na ocasião, Jade afirmou que Arthur não a parabenizou após conquistar a liderança. O marido de Maíra Cardi voltou da berlinda e foi indicado novamente ao paredão depois de Jade conquistar pela segunda vez a liderança. Mais uma vez, a líder não teve êxito e Arthur não saiu do jogo.

No jogo da discórdia da última segunda-feira, Arthur Aguiar afirmou que a influenciadora não tem palavra e Jade Picon garantiu que o ator é interesseiro.