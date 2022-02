Brunna Gonçalves se emociona ao escutar música de Ludmilla no ’BBB 22’ - Reprodução

Brunna Gonçalves se emociona ao escutar música de Ludmilla no ’BBB 22’Reprodução

Publicado 20/02/2022 09:13

Rio - Brunna Gonçalves se emocionou e derrubou algumas lágrimas ao escutar a música "Socadona", de Ludmilla, durante a festa do "BBB 22", na noite deste sábado. A dançarina se alegrou ao perceber que a música estava tocando e logo chamou os amigos para a pista de dança.

fotogaleria

Esta foi a primeira vez que a música de Ludmilla, que é casada com Brunna, tocou nesta edição do programa. Logo nas primeiras semanas, Brunna ensinou a coreografia de "Socadona" para os colegas de confinamento. Neste sábado, ao final da canção, Brunna se emocionou, chorou e ganhou um abraço dos amigos. "Amor, eu te amo! Obrigada, produção! Eu estava com muita saudade de ouvir a voz dela!", disse a dançarina.