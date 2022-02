Internautas resgataram fotos de Laís, do 'BBB 22', antes de procedimentos estéticos - Reprodução/Globo/Instagram

Internautas resgataram fotos de Laís, do 'BBB 22', antes de procedimentos estéticosReprodução/Globo/Instagram

Publicado 19/02/2022 13:10

Rio - Enquanto Eliezer fala abertamente sobre a harmonização facial que realizou , outra participante do "BBB 22" que passou por procedimentos estéticos antes do reality é a médica Laís. Do lado de fora da casa, internautas resgataram fotos publicadas pela sister em suas redes sociais entre 2018 e 2019, e as diferenças no rosto da dermatologista chamaram a atenção da web.

fotogaleria

Uma usuária do Twitter compartilhou algumas fotos encontradas no Instagram de Laís e, nos comentários, internautas apontaram os procedimentos que a sister deve ter realizado recentemente, como preenchimento e harmonização facial."[Parecia] 20 anos mais nova. Acho que ela preencheu muito as maçãs do rosto e maxilar. A impressão é que deu uma caída no rosto, os olhos não pareciam tão caídos", opinou uma pessoa.

Enquanto isso, outros seguidores criticaram as mudanças, apontando que a dermatologista estaria "mais bonita" antes dos procedimentos. "Ela era linda, tô chocado", escreveu um internauta. "Ela era muito bonequinha", comentou outra pessoa, que emendou: "Ela continua bonita, mas mudou muito". "Ela era mais bonita. Mas o corpo é dela, cada um faz o que se sente bem", afirmou mais um perfil.

Confira: