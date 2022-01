Eliezer, do BBB 22 - Reprodução/Instagram

Eliezer, do BBB 22Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2022 10:20 | Atualizado 20/01/2022 11:22

Rio - Durante papo com brothers do "BBB 22" na noite desta quarta-feira, o designer e empresário Eliezer surpreendeu ao revelar que pagou R$ 15 mil para fazer harmonização facial. Mas ele disse que tudo foi pago em suaves 24 prestações.

fotogaleria

"Botei um negócio na cara para ficar bonito, dividi em 24 vezes e depois descobri que o negócio só dura 12 meses. O negócio vai sair e eu vou estar pagando", chegou a dizer em uma rede social antes de entrar na casa mais vigiada do país.

Quem é Eliezer?

Natural de Volta Redonda, no Rio, Eliezer tem 31 anos e é sócio de uma agência de Marketing e Branding. No "BBB", vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo. “Para colar comigo tem que ser louco”, avisa ele, que já viveu experiências inusitadas como ficar à deriva no mar da Ásia e ser atacado por macacos na Tailândia. Eliezer já namorou sério por nove anos, mas no momento está solteiro.