Bárbara opina sobre affair de Laís e Gustavo no 'BBB 22'Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 19/02/2022 10:49

Rio - Apesar de ter sido eliminada na última terça-feira, Bárbara continua ligada nos acontecimentos do "BBB 22". Fora da casa mais vigiada do país, a ex-sister está atenta, principalmente, à trajetória de suas amigas, Laís e Jade Picon. Em suas redes sociais, a modelo afirmou que ainda é possível que as duas transformem a imagem que público pode ter criado de "vilãs".

"Acredito na mudança. Agora a Jade tem que ficar umas três semanas na xepa e pegar um monstro de novo pra ver se ela reverte essa imagem de 'vilã'. E, claro, se a dona Laís apagar o fogo no rabo também ajuda bastante", declarou, se referindo ao affair da médica com o ex-participante da casa de vidro Gustavo.

Após descobrir que Jade chegou a ser uma das favoritas ao prêmio, Bárbara opinou sobre qual poderia ser o motivo da rejeição que a influenciadora recebe atualmente. "Uma coisa que com certeza prejudicou a Jade foi ser líder duas semanas seguidas. É difícil ser o mocinho da história estando no poder", afirmou a gaúcha.