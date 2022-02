Acho que o Big Fone toca, afirma Eliezer - reprodução da TV Globo

Publicado 18/02/2022 20:01 | Atualizado 18/02/2022 20:04

Rio - Eliezer e Douglas Silva conversaram sobre a dinâmica do jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta sexta-feira. O designer, então, contou para o ator que está com um pressentimento em relação ao Big Fone. Vale lembrar que a TV Globo informou que o telefone vai tocar ao vivo, nesta sexta-feira. Quem atender, vai direto para o paredão.