Maíra Cardi rebate comentário de Arthur Aguiar e diz que 'se contorce' só na camaReprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 18/02/2022 16:34

Rio - Maíra Cardi usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (18), para rebater uma declaração de Arthur Aguiar, que está confinado no "BBB 22". Enquanto o VIP da semana fazia as compras de mercado, o ator afirmou que sua esposa estaria "se contorcendo" ao ver as guloseimas que comeu . Em seus Stories do Instagram, a coach do emagrecimento deu uma resposta inusitada ao comentário do marido.

"Amor da minha vida, pra eu me contorcer, a gente tem que estar juntos na cama. Eu fico, no máximo, chateada que você está comendo um açúcar que não faz bem para sua saúde, nem para o seu cérebro", declarou Maíra, que vigia a alimentação de Arthur e chegou a criticar o ator por comer pão nas primeiras semanas do reality

Em seguida, a ex-participante do "BBB 9" ainda alfinetou o esposo ao continuar: "Antes esse tipo de porcaria para você comer fora de casa do que outro tipo de porcaria. E que fique até o final comendo porcarias. Mas esse tipo de porcarias. Que fique claro!", disparou, se referindo ao histórico do ator, que conta com 16 traições, segundo Maíra revelou recentemente.

Ao encerrar a sequência de vídeos, a influenciadora destacou que sua fala não passava de uma brincadeira e ainda citou uma figura icônica do humor brasileiro: "Eu tenho humor ácido tipo Tatá Werneck. Tenho que desenhar quando eu estiver brincando para vocês saberem", disse Maíra.