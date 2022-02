Jade Picon virou piada na web por conta de dancinha no TikTok - Reprodução

Publicado 18/02/2022 11:48

Rio - A influenciadora digital Jade Picon não participou de uma ação promovida por uma marca parceira do "BBB 22", na tarde desta quinta-feira. A marca em questão levou um professor de dança para ensinar os brothers a dançarem, mas Jade alegou estar se sentindo mal e ficou sentada na varanda.

No entanto, alguns fãs e a própria equipe de Jade esclareceram os motivos dela para não dançar. Em 2020, a influenciadora virou algo de piadas nas redes sociais após postar um vídeo fazendo uma dancinha no TikTok. Os internautas disseram que Jade dançava mal e fazia caretas enquanto executava os passos.

Na ocasião, Jade fez a coreografia da música "Savage", de Megan Thee Stallion. No início do "BBB 22", Jade falou sobre o assunto em conversa com os colegas de confinamento. "Eu não danço, estou de boa. Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok e entrei nos trending topics do Twitter e fiquei traumatizada. Falei: 'Nunca mais na minha vida esta merd*'".

A equipe de Jade afirmou que a influenciadora "já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar".