Maria revela como se sente após expulsão do BBB 22Reprodução de vídeo

Publicado 17/02/2022 18:34 | Atualizado 17/02/2022 18:40

Rio - Maria falou pela primeira vez como se sente após a expulsão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No perfil oficial do reality nas redes sociais, nesta quinta-feira, a atriz disse que está 'tudo bem na medida do possível' e que 'erros acontecem, mas não a definem'. Ela ainda recebeu o carinho que tem recebido desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil.

"E aí, galera. Minhas 'mariconas', minhas queridas e meus queridos que me acompanharam nessa trajetória muito doida que é o 'BBB' e que está sendo o 'BBB 22'. Só quero passar pra dizer que está tudo bem na medida do possível, estou tentando entender como está o mundo aqui fora, porque a gente entra numa imersão e sair é uma coisa diferente, até porque a gente sai muito diferente. É isso, bola pra frente, vida que segue o jogo lá dentro também. Mas aqui fora minha vida continua e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que fui lá dentro", comentou ela.

Por fim, ela pede que as pessoas levem em consideração o que ela fez de bom. "Que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom, e os erros, eles acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se essa era a maior preocupação de vocês, eu tô ciente e tô lidando com isso. Um beijo, obrigada por todo apoio, todo carinho, todas as mensagens, tudo de bom que vocês estão falando. O resto, vocês já estão ligados como é meu jeito, então estamos aí também. Estamos aí resolvendo. Valeu, valeu".

Participação no Domingão com Huck

Maria e Barbara Heck estão confirmadas no quadro 'O Domingão tá Vendo', no 'Domingão com Huck' deste domingo, dia 20. Para participar da sabatina, Luciano convoca a influenciadora Tia Má, fã assumida do reality. Marcelo Adnet e Juliana Paes, convidados da semana no ‘Acredite em Quem Quiser’, além de Flávia Alessandra, padre Fábio de Melo e João Vicente de Castro, júri fixo do quadro, também participam e fazem suas perguntas para as ex-participantes.

Expulsão

A participante Maria, de 21 anos, foi expulsa do "BBB 22" na tarde desta terça-feira. A atriz teve uma atitude agressiva durante o jogo da discórdia, na noite de segunda, e acabou batendo com o balde na cabeça de Natália, de 22 anos. O assunto movimentou a internet e foi comentado pelos telespectadores e personalidades da mídia. Durante a madrugada, internautas fizeram pressão no Twitter para que Maria fosse desclassificada. Eles chegaram a lançar a hashtag #MariaExpulsa e pediram a eliminação da artista.

Não será substituída

Em comunicado oficial, a TV Globo informou que Maria não será substituída. "Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída". A nota informou ainda que o paredão desta noite, entre Arthur Aguiar, Bárbara Heck e Natália Deodato está mantido.