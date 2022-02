Natália, do 'BBB 22', virou meme nas redes sociais com sua longa lista de empregos antes do reality - Montagem/Globo/Internet

Natália, do 'BBB 22', virou meme nas redes sociais com sua longa lista de empregos antes do realityMontagem/Globo/Internet

Publicado 17/02/2022 16:51

Rio - Confinada no "BBB 22", Natália Deodato não sabe que conquistou os fãs do reality show com sua longa lista de empregos antes de entrar no programa. Em fotos resgatadas por internautas, a sister de 22 anos aparece em ações publicitárias de diversas marcas, além de ter participado de programas de auditório e de videoclipes de artistas como o cantor Djonga.

Nas redes sociais, a modelo chegou a ser comparada com a boneca Barbie e suas diversas profissões. Além dos eventos promocionais que já participou, "Bad Nat", como é conhecida na web, já foi revendedora de produtos de beleza e também trabalhou em uma loja de pneus em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A sister conta que começou a trabalhar aos 8 anos, vendendo bombons, e, pouco depois, passou a fazer manicures no salão de sua mãe. Aos 15 anos, Natália ingressou no ramo de eventos e, desde então, já esteve em diversas ações como promoter. Durante a pandemia, a modelo voltou a trabalhar como designer de unhas no estabelecimento de sua família.

As inúmeras ocupações de Natália ajudaram a tornar a sister uma das favoritas ao prêmio do "BBB 22", se tornando tema para diversos memes que viralizaram nas redes sociais. Além disso, a modelo também ganhou a simpatia do público após enfrentar três dos quatro paredões que já aconteceram nesta edição. Na última terça-feira, a cantora e atriz Maria foi expulsa do reality show após bater com um balde na cabeça da mineira durante um jogo da discórdia.

Confira os memes:

