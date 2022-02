Natália Deodado no ’Domingo Legal’ - Reprodução

Publicado 17/02/2022 08:54

Rio - Natália Deodato, participante do "BBB 22", já fez aparições em vários programas de TV antes de estrear no reality show da TV Globo. A mineira, inclusive, já participou de um quadro de namoro exibido no programa "Domingo Legal", do SBT, em 2019.

Natália aparece como figurante no "Xaveco", quadro do "Domingo Legal", comandado por Celso Portiolli. Em algumas imagens, é possível ver Natália na plateia e, mais tarde, na fila de pretendentes do participante do quadro.