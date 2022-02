Bárbara é a quarta eliminada do ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Publicado 17/02/2022 07:00

Rio - A gaúcha Bárbara Heck, de 29 anos, teve uma participação marcante no "BBB 22". Determinada, ela não teve medo de jogar e se arriscar, mas, mesmo com muitas estratégias e alianças, a modelo foi eliminada no paredão contra Arthur Aguiar e Natália Deodato, na última terça-feira. Logo na primeira semana, a loura impressionou a todos quando venceu uma prova de resistência e conquistou a tão sonhada imunidade. Bárbara revela que esse sempre foi seu objetivo, antes mesmo de entrar no reality show.

"Eu me entreguei desde o início. Das quatro semanas em que estive na casa, em duas eu consegui ficar imune por provas em que eu me dediquei e ganhei. Uma delas foi a prova de resistência, que me deu imunidade e me fez atingir meu primeiro objetivo: garantir a primeira semana no jogo, algo tão importante, principalmente para quem não era conhecido até então. Essa prova também acabou fortalecendo uma aliança que eu logo construí com a Laís. Depois, eu fui tentando observar o jogo e os jogadores a cada semana", explica.

"Procurei jogar, sempre, mas uma coisa que trago comigo é que prefiro ser mais cautelosa do que acabar sendo injusta ao fazer acusações precipitadas. Então, me entreguei, fui autêntica, leal às pessoas que confiaram em mim e até a outras com quem tive uma relação mais unilateral da minha parte, mas não me arrependo. Sou muito sincera e muito verdadeira com as minhas amizades", garante.

Bárbara foi eliminada, inclusive, em um paredão formado por uma de suas melhores amigas, Jade Picon. A influenciadora digital indicou Arthur Aguiar para a berlinda. No contragolpe, Arthur puxou Bárbara para o paredão. "Não me arrependo de nada, nem desse paredão. Eu poderia ter falado com a Jade para, talvez, indicar o Lucas. Mas, ela deixou muito claro para mim que indicar o Arthur era o que a intuição dela dizia, e eu não tenho que interferir nisso. Assim como, por exemplo, eu gostaria muito de ter ido ao cinema do líder por achar que tinha grandes chances de ser eliminada, mas era algo que eu não pediria. Para mim, as coisas têm que vir genuinamente. Então, da mesma forma que eu não pedi um simples cinema do líder, não quis interferir na decisão dela da formação do paredão. Decidi correr o risco, porque sabia que poderia ser contragolpeada pelo Arthur, e por isso estou aqui hoje", analisa.

Foco e preparação mental

Bárbara revela que, apesar de ser emotiva, tentou se preparar para as adversidades que encontraria no "BBB". Foi esse foco que a levou a vencer provas e se manter equilibrada nas situações difíceis.

"Embora eu seja muito emotiva e chorona – nunca escondi isso, não acho que isso seja uma fraqueza, é o meu jeito de demonstrar minhas emoções –, eu sempre tentei preparar o meu emocional. Sempre gostei de experiências que me desafiam. Me preparei mentalmente pelo BBB por meio de outras experiências que eu já tinha vivido. Vi que muitas pessoas morriam de dificuldade na Xepa, tinham problema com uma porta batendo, e acordar com música alta... E essas eram coisas que, para mim, não eram uma dificuldade no jogo. Então, acho que essa também era uma vantagem: era mais difícil me desestabilizar", explica.

Casa de vidro

Pouco antes da eliminação da gaúcha, Gustavo e Larissa, os ex-moradores da casa de vidro, entraram no reality show definitivamente. Bárbara lamenta não estar mais no programa. Ela acredita que iria ser uma ótima rival para os novos integrantes, principalmente para Gustavo.

"Uma pena que eu não estou mais na casa para me incomodar bastante com ele, seria um prazer para mim!", diz, aos risos. "Eu acho que Larissa e Gustavo tinham, sim, algumas informações importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente – e eles mesmos – tinha que ter cuidado para não se apegar a elas", completa Bárbara, que Gustavo está jogando de forma errada.

"Achei um pouco agressiva e pouco inteligente a forma como o Gustavo foi abrindo o jogo. Ele expôs logo quais eram as plantas, ficou claro para mim que seriam Laís, Lucas e Bruna. Ele quis fazer o bafafá todo para ser 'o cara'. Mas, pelo que eu sei, o mantra desse programa é 'fuja do paredão', e eu acho que ele está correndo atrás do paredão dessa forma. Vamos ver no que isso vai dar".

Aproximação de Natália

Uma das coisas que repercutiu entre os telespectadores enquanto Bárbara ainda estava no programa foi aproximação dela e de Natália, que até então eram rivais, neste paredão. Elas chegaram a fazer campanha para a eliminação de Arthur. "Eu só me estranhei com ela na primeira semana, inclusive só votei nela na primeira votação, depois não mais. Sempre deixei claro que a gente tinha algumas diferenças, principalmente falhas de comunicação. Ela falava as coisas e eu ficava na dúvida se ela estava debochando, e acho que ela pensava o mesmo em relação a mim. Mas, depois de algumas alfinetadas e mal entendidos, decidi zerar e recomeçar a relação, tentar entendê-la cada vez mais", afirma.

Torcida para Laís

Agora que saiu do programa, Bárbara torce para Laís conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas ela acredita que a amiga não tem chances. "O Arthur", dispara, quando questionada sobre quem vai vencer o reality show.

A modelo também diz qual conselho gostaria de dar para a amiga. "Primeiro eu diria para ela não beijar a boca do Gustavo, pelo amor de Deus (risos). Já falei para ela: é só esperar dois meses. Se a gente focar no jogo, beijar na boca é dar tiro no pé. Também diria para ela ter cautela nas conclusões com relação ao Arthur, por exemplo, para não queimarem ela ainda mais no jogo. Acho engraçado quando as pessoas pensam que eu influenciei a Jade em querer tirar o Arthur da casa porque eu sempre defendi ele, inclusive. Quando eu não tenho certeza, prefiro não acusar a pessoa. E, claro, diria para a Laís tentar não ir ao paredão com o Arthur para que ela fique mais tempo no jogo".

Planos

Antes de entrar no "BBB", Bárbara já era relativamente conhecida nas redes sociais. Ela ainda não sabe o que pretende fazer a partir de agora, mas sabe que quer "trabalhar muito". "Eu quero trabalhar muito. Não sei se fazendo exatamente o que eu fazia, porque pretendo dar uma movimentada, uma mudada. Mas é tudo muito novo, então vou acolher as novidades com cautela, como eu fazia no jogo também. Só espero trabalhar bastante", finaliza.