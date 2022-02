Eliezer e Natália transam no quarto grunge após festa do líder - Reprodução

Publicado 17/02/2022 07:56 | Atualizado 17/02/2022 08:28

Rio - O clima esquentou entre Eliezer e Natália na madrugada desta quinta-feira. O publicitário e a manicure dormiram juntos, na mesma cama, após a festa do líder. Depois de alguns amassos, Natália interrompeu os beijos para buscar camisinha na dispensa. Ela acabou pedindo a Vyni para buscar os preservativos. Ao voltar para o quarto, ela perguntou se Eliezer queria transar.

"Quer transar? Você quer fazer isso agora ou quer ter mais certeza?", perguntou Natália. "Que difícil isso", respondeu Eliezer, que acabou fazendo sexo com a manicure. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Eliezer faz sexo no "BBB 22". Ele também transou com Maria, com quem se envolveu anteriormente.