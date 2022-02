Tiago Abravanel revela que se masturbou após ver Natália e Eliezer transarem no quarto. - Reprodução Internet

Tiago Abravanel revela que se masturbou após ver Natália e Eliezer transarem no quarto. Reprodução Internet

Publicado 17/02/2022 14:58

Rio - Tiago Abravanel revelou para os colegas de confinamento do "BBB 22", nesta quinta-feira (17), que ficou excitado ao ver Natália e Eliezer transando no quarto de madrugada. Por conta disso, ele revelou que foi se "resolver" no banheiro.

fotogaleria

"O pessoal se empolgou, eu me empolguei, e fui resolver no banheiro", disse Tiago.

Douglas Silva ficou surpreso com informação e disparou: "Mentira?". Pedro Scooby já questionou o fato do banheiro reservado possuir câmera. "Com câmera e tudo?", perguntou o surfista.

"Uai, tem outro lugar sem câmera?", completou o neto de Silvio Santos.