Anitta e Pedro Scooby na época em que namoravam - Reprodução Internet

Publicado 17/02/2022 12:26 | Atualizado 17/02/2022 12:47

Rio - O clima ficou pesado entre Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva na noite desta quarta-feira, pouco antes da festa do líder. Tudo começou quando Douglas usou a expressão "Deu Anitta", inventada por Paulo André para dizer que algo deu certo. Douglas ainda sugeriu que Paulo André mandasse um "alô" para a cantora, que já demonstrou interesse no atleta fora da casa. Mesmo confinados, os brothers ficaram sabendo do interesse de Anitta em Paulo André porque Larissa, que entrou no confinamento depois, contou a eles.

Scooby não gostou nadinha de ver a cantora ser citada em sua frente. "Falou esse nome aqui... E, por acaso, toda hora tu fala na minha frente. A câmera deve vir pra minha cara só pra saber o que estou achando, a minha reação", reclamou o surfista ao ouvir Douglas. "Você que começou a brincadeira", rebateu o ator, que recebeu apoio de Paulo André.

"Eu não. Falei depois que a mulher (Larissa) falou lá da parada (interesse de Anitta em Paulo André). Tá maluco? Nem falei quem era a pessoa? Tu tá falando merd*. Você juntou uma parada como se tivesse começado por causa do sonho", disse Scooby, referindo-se ao sonho que teve em que uma de suas ex-namoradas queria ficar com Paulo André.

"Ih, olha só, respira. Respira", brincou Douglas. "Eu sei, mas cuidado que as pessoas inventam coisa lá fora. É uma pessoa que eu não gosto muito de comentar". Douglas continuou se defendendo e disse estar falando de Anitta em relação a Paulo André. "Você falou 'vão filmar meu rosto'. Você que levou pra você".

"Eu sei, pô. Mas toda hora você fala na minha frente a parada. Toda hora fala, alguém fala... Fala e dá um sorrisinho", lamentou Scooby. No final das contas, Arthur Aguiar disse que foi ele quem fez a ligação entre a revelação de Larissa e o sonho de Scooby, mas disse que foi "sem querer".