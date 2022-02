Laís Caldas no 'BBB 22' - Globo

Laís Caldas no 'BBB 22'Globo

Publicado 17/02/2022 11:19 | Atualizado 17/02/2022 11:32

Rio - Fofoca? Depois de presenciar cena de sexo entre Eliezer e Natália no quarto Grunge, Laís Caldas foi direto contar para a amiga Eslovênia o que viu. A médica ainda deu um detalhe inesperado que fez a ex-miss rir bastante. "O quarto ficou fedendo demais", disparou.

Eslovênia ficou chocada com as cenas descritas pela amiga sobre os amassos entre o publicitário e a designer de unhas. A ex-miss devolveu a fofoca com outra informação: ela perdeu 100 estalecas por falar com Lucas após tirar o microfone. Ela queria dormir, mas o affair queria mais alguns beijos e os dois acabaram conversando com a sister sem microfone, o que não pode.

A noite foi marcada por muito beijo, flerte e amassos. A própria Laís protagonizou cenas quentes com Gustavo. Após o fim da festa, a médica e o recém-chegado na casa foram juntos para o quarto Grunge, onde trocaram um beijo em uma das camas do local. O carinho foi longo, mas foi interrompido por Paulo André e Pedro Scooby. "Vocês querem que eu pegue o edredom, gente?", brincou o surfista. "Tá com a língua grudada?", perguntou Douglas, também em tom de brincadeira.

FOTOGALERIA Laís e Gustavo trocaram beijos e amassos no quarto Grunge após a festa desta quarta-feira Reprodução

A interrupção causou muitas risadas e Gustavo acabou caindo da cama, o que gerou ainda mais gargalhadas. Pouco tempo depois, o casal voltou a se beijar e trocar carícias. "Meu Deus do céu, não acredito que estou beijando na cama no BBB... Ai que horror, meu Deus do céu", disse Gustavo para Laís depois de algum tempo.

Mais cedo, ainda na festa, o curitibano já havia tentado ficar com Laís, que o recusou. Ela só se rendeu aos encantos dele mais tarde, no quarto.