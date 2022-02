Gil do Vigor apoio 'beijo por estratégia' de Laís e Gustavo no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 17/02/2022 14:30 | Atualizado 17/02/2022 14:32

Rio - Gil do Vigor participou do "Mais Você" desta quinta-feira (17) e comentou o beijo que rolou entre Laís e Gustavo no "BBB 22" , após a festa da Líder. O economista apoiou a pegação entre os participantes, apesar dos interesses estratégicos de cada um.

"A Laís e o Gustavo beijaram e está certo. Eu beijaria por estratégia também. Ela pode ter pensado: 'Minha amiga saiu, o povo não gosta de mim, vou mais é beijar e sair regozijada'", comentou, imaginando os pensamentos da médica após a eliminação de Bárbara, na última terça-feira.

O ex-participante do "BBB 21" ainda elogiou as habilidades de flerte de Gustavo, que entrou no reality show após passar um fim de semana confinado na Casa de Vidro com Larissa. "Ele falou para a Laís que ela era uma mais desejadas do Brasil. Xavequeiro... Não diria que ela caiu no golpe porque era um golpe desejado pelas duas partes", afirmou Gil, que protagonizou o primeiro beijo entre dois homens na história do programa, com Lucas Penteado.