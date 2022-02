Eliezer e Vinicius se provocam e Tiago Abravanel abraça os dois - reprodução da TV Globo

Eliezer e Vinicius se provocam e Tiago Abravanel abraça os doisreprodução da TV Globo

Publicado 17/02/2022 15:10

Rio - Após ir para o edredom com Natália, Eliezer brincou com Vinicius na tarde desta quinta-feira no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Parece que o cearense ficou bem chateado com o envolvimento do amigo com a sister e tem tratado o designer friamente. Sendo assim, durante uma ação publicitária no reality, os dois se perguntaram se dormiram bem. Ao perceber o clima entre eles, Tiago Abravanel puxou assunto.

fotogaleria

"Por que vocês são assim? Apaixonantes", perguntou o neto de Silvio Santos. Vinicius, então, respondeu: "Ele falou que estou estranho com ele, mas falei igual com todo mundo", avisou. "Falou, sim", rebateu o empresário. "Eu juro, dessa vez foi, amigo", frisou o cearense. "Aham", comentou Eliezer. "Então está tudo bem, não tem questão", pontuou Tiago. "Para você não, mas para ele tem", destacou Viny.



Em seguida, Tiago se afastou dos dois, Eliezer olhou para Vinicius e pediu: "O que foi? Fala!". "Agora você tem ocupações bem melhores", disse o cearense. "Ah, sabia! Sabia! Por isso não está falando comigo", conclui o empresário.

Noite quente

O clima esquentou entre Eliezer e Natália na madrugada desta quinta-feira. O publicitário e a manicure dormiram juntos, na mesma cama, após a festa do líder. Depois de alguns amassos, Natália interrompeu os beijos para buscar camisinha na dispensa. Ela acabou pedindo a Vyni para buscar os preservativos. Vale lembrar que o designer também transou com Maria, com quem se envolveu anteriormente.