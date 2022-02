Vinicius e Eliezer - reprodução da TV Globo

Vinicius e Eliezerreprodução da TV Globo

Publicado 17/02/2022 16:42

Rio - Vinicius, Eliezer, Brunna Gonçalves falaram sobre os pontos turísticos do Rio de Janeiro durante uma conversa na mesa da Xepa, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quinta-feira. Chateado com o designer, após ele ter ido pra debaixo do edredom com Natália, o cearense excluiu o amigo do 'passeio' pela Cidade Maravilhosa, mas destacou que não é por ciúme.

Tudo começou quando Vinicius disse que chamaria Pedro Scooby, que é carioca, para mostrar o Parque Lage, no Jardim Botânico, e chamou Brunna Gonçalves para ir com eles. Elizer, então, comentou: "Obrigado por me tirar". O cearense brincou: "Você vai mostrar o Rio a outra pessoa". Brunna não se conteve e provocou o colega. "Ê, ciúme!".

Em seguida, Vinicius se explicou: "Jamais, meu amor. Sei nem que palavra é essa. Nunca senti ciúme na vida. Minto, senti de mainha uma vez". "Uma vez?", perguntou a esposa de Ludmilla. "Ontem Vyni estava assim, ó", comentou Eslovênia, fazendo uma expressão fechada. "Mentira, deixa de ser mentirosa. Em que momento foi isso?", quis saber o cearanse. "Desolado, sozinho", completou a modelo. "Desolado, olha a palavra que ela usa. Toda festa eu fico assim. Deixe de ser mentirosa. Está acabando comigo, depois o povo fica acreditando", comentou Vyni.