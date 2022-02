Douglas Silva sai em defesa de Natália - reprodução da TV Globo

Publicado 17/02/2022 18:00

Rio - Douglas Silva já demonstrou, mais de uma vez, que admira Natália e que está do lado dela. Durante um bate-papo com Pedro Scooby na festa da líder Jade, na madrugada desta quinta-feira, no 'Big Brother Brasil 22', o ator teceu vários elogios a designer de unhas.

"A mina é preta e nego não dá razão pra mina. A mina é preta, é fod*, é forte pra caral**. Nego subestima a mina. Só que: a mina não vai sair, irmão. Então, vão enfiar o dedo no c* e rasgar. Aquela comparação que eu tive da Eslô com ela não foi à toa. Se o Brasil for burro, a mina sai. A mina é forte, intimida", comentou o ator.