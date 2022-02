Natália: - Reprodução/Globo

Publicado 17/02/2022 18:23

Rio - A noite quente entre Natália e Eliezer continua rendendo no "BBB 22". Nesta quinta-feira (17), em uma conversa com Gustavo e Laís, a designer de unhas se mostrou extremamente preocupada com a repercussão do ato nas redes sociais.

"A mesma situação aconteceu com ele antes. Aí eu fiquei assim hoje sabe? Senti um pesinho”, disse ela. E continuou: Deixa eu te falar: pro homem, isso é sempre legal. Mas como será que isso vai recair pra mim?", disse a sister.

Gustavo também opinou sobre a situação. "Eu concordo que existem dois pesos nessa situação, infelizmente. Mas ele e Maria sempre deixaram claro que não eram um casal, ela fazia questão de falar isso. Eles eram amigos que resolveram se pegar e, com você, aconteceu a mesma coisa. Seria pior se eles estivessem como casal", comentou o advogado.

Natália ainda destacou que para mulher as situações possuem um peso maior. "Não tem nada errado em fazer ou deixar de fazer. Eu acho que só as pessoas são muito hipócritas, a gente vive num falso conservadorismo muito grande e, principalmente mulher, isso tem um peso muito forte. Especialmente porque ele já pegou outra mulher aqui dentro, então as pessoas usam isso como maldade. Pra mulher tem um peso grande, pro homem não. É pegador e tal. Não me arrependo, mas talvez eu adiaria um pouco", completou.