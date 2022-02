Natália e Eliezer se beijam em festa - Reprodução

Publicado 18/02/2022 08:22

Rio - Natália e Eliezer tiveram uma noite quente e fizeram sexo no "BBB 22" na madrugada de quinta-feira, após a festa do líder. Para a mãe da mineira, Daniela Oliveira, a filha ainda vai se decepcionar com o publicitário. "Eu acho que o Eliezer ainda vai decepcioná-la muito no jogo", disse ao "GShow".

No último jogo da discórdia, os dois brigaram bastante. Eles também já declararam que são opção de voto um do outro. A mãe de Natália acredita que o "relacionamento" vá prejudicá-la no jogo. "Ela sabe perdoar muito, acho que ela não está sabendo ver o que ele está fazendo não só com ela, com o Arthur e com vários participantes", analisou.

Para Pedro Oliveira, amigo de Eliezer, os dois vão ficar novamente. "Independente de jogo, eles têm uma química e uma atração um pelo outro. Não sabemos se ficarão novamente, mas achamos que devem ficar se der vontade, sim, são dois adultos, estão se curtindo, por que se segurar nesses momentos se os dois querem?", disse ao site oficial do programa.